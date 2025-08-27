Detienen a presunto homicida en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Gerardo “N”, de 32 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso.

El imputado está relacionado con un hecho ocurrido el pasado 20 de agosto, cuando una persona fue atacada a balazos en calles de un fraccionamiento de Culiacán. Aunque la víctima fue trasladada a un hospital, perdió la vida debido a la gravedad de las heridas.

Tras obtenerse el mandato judicial correspondiente, agentes de la UNESA realizaron la detención y pusieron al acusado a disposición del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, donde se definirá su situación jurídica.