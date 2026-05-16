Detienen a presunto responsable de agresión contra madre en hijo en la colonia 6 de Enero, en Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano ubicaron y detuvieron al hombre señalado como presunto responsable del ataque a balazos contra una madre y su hijo, que derivó en el fallecimiento de la mujer, durante la tarde de este viernes, en Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), informó que tras la denuncia del hecho violento en la colonia 6 de Enero, al norte de la ciudad, personal militar se movilizó y conforme a las características proporcionadas, ubicaron al sospechoso en el fraccionamiento Las Cerezas.

El atentado del cual sería responsable, llevó al fallecimiento de Martha Ofelia “N”, de 71 años de edad, mientras que su hijo, Héctor Rubén “N”, de 37 años, fue quien identificó al detenido como el probable responsable.

El civil señalado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.