Detienen a presunto responsable de homicidio en Navolato

CULIACÁN. _ Elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de la zona centro cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Alex de Jesús “N”, de 21 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación relacionan los hechos con la localización sin vida de una persona el pasado 22 de marzo en un predio agrícola del municipio de Navolato.

Según las indagatorias ministeriales, el hoy detenido presuntamente habría citado a la víctima en el lugar donde posteriormente ocurrió el hallazgo del cuerpo.

La detención fue realizada por agentes de la UNESA en el municipio de Navolato. Posteriormente, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro.

El joven fue trasladado al Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, donde quedó interno bajo la vigilancia de las autoridades correspondientes en espera de que se defina su situación jurídica.