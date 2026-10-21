Detienen a presunto responsable de secuestro cometido en julio en Mazatlán

Elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado ejecutaron una orden de arresto contra Jacobo Alonso “N”, señalado como presunto responsable de un secuestro cometido en Mazatlán.

De acuerdo con la FGE, el crimen ocurrió el pasado 18 de julio, fecha en que sujetos armados, entre los que presuntamente está Jacobo Alonso, interceptaron a personas en motocicleta, las subieron a un vehículo y llevaron a un lugar de cautiverio.

Aunado a eso, las víctimas fueron despojadas de sus teléfonos celulares durante el hecho.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva atendieron el reporte, alcanzaron a los presuntos responsables y liberaron a las víctimas.

Finalmente, elementos de la Unidad Especializada Antisecuestros pusieron a Jacob Alonso “N” a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur.