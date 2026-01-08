$!Detienen a presunto responsable del asesinato de Claudia en Guasave

Autoridades de seguridad detuvieron al presunto responsable del asesinato de Claudia del Rosario “N”, de 32 años de edad, quien fue atacada a balazos la tarde de este jueves en Guasave cuando se dirigía a su centro de trabajo.
La captura se llevó a cabo alrededor de las 18:40 horas de este 8 de enero, como resultado de un operativo coordinado entre la Policía Municipal y la Guardia Nacional, desplegado tras el ataque armado registrado en la colonia Del Bosque.
De acuerdo con información preliminar, el sujeto fue localizado en un domicilio ubicado sobre la calle Paseo Licenciado Adolfo López Mateos, luego de que habitantes del sector alertaron a las autoridades sobre la presencia de una persona que coincidía con las características del agresor.
El ataque armado contra la mujer ocurrió alrededor de las 15:42 horas sobre la calle Acacias, entre Heriberto Valdez y la avenida López Mateos, donde la víctima fue interceptada por un individuo que, según testigos, llevaba el rostro cubierto.
Tras dispararle, el agresor se dio a la fuga a bordo de un vehículo.
Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a Claudia a un hospital para recibir atención médica de urgencia, sin embargo, falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones provocadas por arma de fuego.
Luego del crimen, el área fue asegurada por elementos de la Policía Municipal, mientras que la Guardia Nacional desplegó un operativo en la zona.