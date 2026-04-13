Detienen a presunto responsable del feminicidio de adulta mayor en Navolato

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó la detención de Yovani “N”, de 37 años de edad, señalado como probable responsable de los delitos de feminicidio agravado y robo en lugar habitado cometido de noche, relacionados con el asesinato de una mujer de la tercera edad en Navolato.

De acuerdo con la autoridad ministerial, la captura fue realizada por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) mediante el cumplimiento de una orden judicial en el mismo municipio.

La investigación se deriva del hallazgo de Martha Alicia “N”, de 80 años, quien fue localizada sin vida el pasado 1 de abril al interior de su domicilio ubicado en la colonia Centro de Navolato.

En aquel momento, autoridades acudieron a una vivienda situada sobre la calle Miguel Hidalgo y Costilla, entre Ángel Flores y Macario Gaxiola, donde encontraron a la mujer con signos de violencia. Reportes preliminares indicaban que la víctima habría sido privada de la vida por estrangulamiento, aunque la causa oficial quedó sujeta a los resultados periciales.

Tras las indagatorias, la Fiscalía reunió datos de prueba con los que obtuvo la orden de aprehensión contra el ahora detenido.

Yovani “N” fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, y posteriormente ingresado al Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, donde continuará el proceso legal en su contra.