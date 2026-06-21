Detienen a presunto robacarros tras persecución en Tres Ríos; aseguran droga, arma y ponchallantas

Un presunto robacarros fue detenido tras la persecución registrada este domingo 21 de junio en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, luego de que presuntamente despojara un vehículo y tratara de escapar de las autoridades por varias calles de la zona.

Inicialmente, el hecho fue reportado como la recuperación de un automóvil Mazda 3 color blanco frente a una plaza comercial ubicada sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso. Sin embargo, horas después, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que la detención ocurrió tras una persecución derivada de una denuncia al número de emergencias 911.

De acuerdo con el comunicado oficial, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) fueron alertados sobre el robo de un vehículo Mazda en el sector Tres Ríos, por lo que desplegaron un operativo de búsqueda para localizar la unidad.

Durante los recorridos, los agentes ubicaron el automóvil circulando sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso y le marcaron el alto al conductor. No obstante, el sospechoso ignoró las indicaciones y emprendió la huida de manera peligrosa, poniendo en riesgo a otros automovilistas y peatones.

La persecución concluyó cuando el conductor perdió el control del vehículo debido a las maniobras que realizó para escapar. En ese momento fue asegurado por los elementos de seguridad.

Tras la detención, las autoridades decomisaron una pistola calibre 9 milímetros, tres cargadores abastecidos, 45 cartuchos útiles, 150 dosis de presunta metanfetamina con un peso aproximado de 165 gramos y diversos artefactos ponchallantas.

Además, se confirmó que el automóvil Mazda 3 que conducía contaba con reporte de robo vigente.

El detenido, junto con el arma, la droga, las municiones, los ponchallantas y el vehículo recuperado, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar su posible relación con otros hechos delictivos.