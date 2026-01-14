$!Detienen a presuntos agresores en intento de robo de vehículo de este martes, en Mazatlán

Autoridades detuvieron a dos hombres, presuntamente responsables de un intento de robo de vehículo, así como de un ataque armado contra una pareja ocurrido durante la noche de este martes en Mazatlán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que, tras un reporte de disparos y personas lesionadas, personal militar atendió el llamado y arrestó a dos hombres en la colonia Jaripillo.