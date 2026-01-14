$!Detienen a presuntos agresores en intento de robo de vehículo de este martes, en Mazatlán

Autoridades detuvieron a dos hombres, presuntamente responsables de un intento de robo de vehículo, así como de un ataque armado contra una pareja ocurrido durante la noche de este martes en Mazatlán.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que, tras un reporte de disparos y personas lesionadas, personal militar atendió el llamado y arrestó a dos hombres en la colonia Jaripillo.
A los sujetos se les aseguró un arma corta, además de una motocicleta con reporte de robo.
Los sospechosos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, mientras que el arma y la motocicleta fueron asegurados.
Ambos estarían relacionados con un intento de despojo registrado alrededor de las 21:30 horas sobre la avenida Jacarandas, en el fraccionamiento San Joaquín, aledaño a la colonia Jaripillo.
Ante la resistencia de las víctimas, los agresores realizaron disparos que provocaron lesiones en el hombro y el glúteo de una mujer de aproximadamente 50 años, así como heridas de bala en la espalda de un hombre.
La pareja afectada logró huir del lugar y, durante su escape, impactó contra otra pareja que viajaba en motocicleta.