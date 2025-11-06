$!Detienen a presuntos delincuentes tras despliegue de operativo en Espacio Barcelona, en Culiacán

CULIACÁN._ Civiles con armas de fuego fueron detenidos la tarde de este jueves 6 de noviembre tras el despliegue de un operativo por un Grupo Interinstitucional en el fraccionamiento Espacio Barcelona, al norte de Culiacán. Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, fue en un área de dicho asentamiento donde detuvieron a presuntos delincuentes y se decomisó armamento. También informan que se capturaron a otros civiles que habían intentando refugiarse en los domicilios del sector.





En el comunicado no se dio a conocer la cifra exacta de las personas detenidas, ni tampoco la cantidad ni el calibre del arsenal decomisado. Fue alrededor de las 17:00 horas cuando se emitieron al número de emergencias 9-1-1 reportes de detonaciones de armas de fuego en un domicilio que se ubica por la calle Meridiana, entre las calles Tarragona y Pedralbes. Para responder al reporte arribaron elementos de los tres niveles de gobierno, entre ellos de la Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Ejército Mexicano y se desplegaron por el fraccionamiento.



