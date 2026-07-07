Detienen a Santos “N” por intento de homicidio; trató de disparar y el arma no accionó

CULIACÁN. _ Agentes de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de la Fiscalía General del Estado, y el Ejército Mexicano, detuvieron a Santos “N”, de 32 años de edad, señalado como presunto responsable de un intento de homicidio en grado de tentativa.

La investigación ministerial indica que el pasado 11 de enero, en Navolato, un automóvil con personas armadas arribó a un domicilio, del cual bajó un sujeto que intentó disparar contra la víctima, pero el arma de fuego no se accionó.

De ahí, entre los presuntos involucrados en dicha acción se detectó a Santos “N”, quien fue arrestado por homicidio en grado de tentativa.

Tras ejecutar la orden de aprehensión en su contra, fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro.