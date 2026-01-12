$!Detienen a seis en Culiacán y aseguran arsenal, vehículos y equipo táctico tras operativo federal

En Culiacán, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), detuvieron a seis personas y aseguraron un arsenal, además de vehículos y equipo táctico, durante un operativo del que no se ofrecieron mayores detalles oficiales. De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en la acción realizada en el poblado de El Salado, se decomisaron nueve armas largas, 4 mil 616 cartuchos útiles, 40 cargadores, cuatro vehículos y diverso equipo táctico.

De acuerdo con la información, la detención de los seis civiles derivó tras realizar recorridos de seguridad y vigilancia en la comunidad. Entre las unidades aseguradas se encuentra una camioneta que presenta múltiples impactos de arma de fuego, lo que hace presumir que los hechos estarían relacionados con un enfrentamiento previo.

Aunque en el informe oficial no se precisó la forma en que se realizó la detención ni el sitio exacto del operativo, las imágenes difundidas por las autoridades sugieren que la intervención se llevó a cabo en la zona rural del municipio.