$!Detienen a seis en Escuinapa tras despliegue de fuerzas federales y estatales; aseguran arsenal, droga y vehículos

ESCUINAPA. _ Un operativo coordinado en el municipio de Escuinapa por elementos de corporaciones estatales y federales concluyó con el arresto de seis personas, así como con el aseguramiento de un arsenal, dosis de droga, vehículos y el resguardo preventivo de un inmueble presuntamente vinculado con actividades ilícitas.

En los despliegues terrestres participaron agentes de la Policía Estatal Preventiva y del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y las fiscalías tanto de la República como del Estado. De acuerdo con informes oficiales, la intervención se dividió en tres acciones distintas derivadas de recorridos de vigilancia y reconocimiento en zonas urbanas y rurales de la región sur del estado.

La primera intervención se registró en un área rural aledaña a la cabecera municipal, donde elementos tácticos identificaron un campamento provisional. En el sitio se detectaron movimientos de civiles que intentaron evadir la presencia policial, lo que motivó un despliegue que derivó en la detención de dos hombres. A los civiles se les aseguraron un fusil AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros, una ametralladora Minimi calibre 5.56 x 45 milímetros, cinco cargadores y una cinta eslabonada con 100 cartuchos útiles.