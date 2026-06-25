$!Detienen a seis en Escuinapa tras despliegue de fuerzas federales y estatales; aseguran arsenal, droga y vehículos

ESCUINAPA. _ Un operativo coordinado en el municipio de Escuinapa por elementos de corporaciones estatales y federales concluyó con el arresto de seis personas, así como con el aseguramiento de un arsenal, dosis de droga, vehículos y el resguardo preventivo de un inmueble presuntamente vinculado con actividades ilícitas.
En los despliegues terrestres participaron agentes de la Policía Estatal Preventiva y del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y las fiscalías tanto de la República como del Estado. De acuerdo con informes oficiales, la intervención se dividió en tres acciones distintas derivadas de recorridos de vigilancia y reconocimiento en zonas urbanas y rurales de la región sur del estado.
La primera intervención se registró en un área rural aledaña a la cabecera municipal, donde elementos tácticos identificaron un campamento provisional. En el sitio se detectaron movimientos de civiles que intentaron evadir la presencia policial, lo que motivó un despliegue que derivó en la detención de dos hombres. A los civiles se les aseguraron un fusil AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros, una ametralladora Minimi calibre 5.56 x 45 milímetros, cinco cargadores y una cinta eslabonada con 100 cartuchos útiles.
Posteriormente, en un segundo punto derivado de los datos obtenidos en campo, las fuerzas del orden ubicaron una vivienda presuntamente utilizada para la privación ilegal de la libertad de personas.
Durante el cerco perimetral, los oficiales sometieron a un individuo armado que intentó escapar, mientras que otras dos personas fueron neutralizadas en el interior. En este lugar se incautaron dos fusiles AK-47, un arma corta de calibre 9 milímetros, además de diversos cargadores y cartuchos. El inmueble quedó bajo custodia de la autoridad ministerial para dar seguimiento a las indagatorias.
Finalmente, una sexta persona fue interceptada en una tercera acción tras intentar huir de las patrullas en la misma demarcación. Al momento de su captura, se le encontró en posesión de un fusil calibre 5.56 x 45 milímetros, un cargador de disco, una bolsa con droga y una motocicleta.
Tanto los civiles detenidos como el armamento, los vehículos y las sustancias aseguradas quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía General de la República, instancia penal encargada de resolver su situación jurídica y continuar con las investigaciones de ley.