MAZATLÁN. _ Seis personas fueron detenidas por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva en la colonia Rinconada del Valle, en Mazatlán, donde también aseguraron cuatro armas de fuego, municiones y dos unidades motrices, una de ellas con reporte de robo.

El aseguramiento fue informado mediante un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad federal, que no precisó las circunstancias en las que se realizó el operativo ni las identidades de las personas detenidas.