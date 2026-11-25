MAZATLÁN. _ Seis personas fueron detenidas por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva en la colonia Rinconada del Valle, en Mazatlán, donde también aseguraron cuatro armas de fuego, municiones y dos unidades motrices, una de ellas con reporte de robo.
El aseguramiento fue informado mediante un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad federal, que no precisó las circunstancias en las que se realizó el operativo ni las identidades de las personas detenidas.
De acuerdo con el reporte oficial, durante la intervención las autoridades aseguraron cuatro armas de fuego, nueve cargadores, 436 cartuchos, un vehículo con reporte de robo y una motocicleta.
Las seis personas detenidas, junto con el armamento, las municiones y las unidades aseguradas, fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones y diligencias legales.