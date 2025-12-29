$!Detienen a seis personas y aseguran armamento en Escuinapa

En acciones realizadas en el municipio de Escuinapa, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a seis personas y aseguraron armas, municiones y vehículos.

La información fue difundida mediante un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México; sin embargo, el reporte no detalla la ubicación exacta ni la fecha precisa de los operativos.

De acuerdo con los datos oficiales, en la cabecera municipal fueron detenidas cuatro personas, a quienes se les aseguraron 10 armas largas, 30 cargadores, 6 mil 800 cartuchos y cuatro chalecos tácticos.

En una segunda intervención, cuya localización no fue precisada, fueron detenidos dos civiles más, entre ellos un menor de edad. En este hecho se aseguraron seis armas largas, 40 cargadores, 640 cartuchos, un equipo antidron, tres chalecos tácticos y dos vehículos con blindaje de fábrica.