$!Detienen a seis personas y aseguran armas y más de 700 cartuchos en Mazatlán y Rosario

MAZATLÁN. _ Autoridades federales reportaron la detención de seis personas, entre ellas una mujer, así como el aseguramiento de siete armas de fuego, más de 700 cartuchos, cargadores, vehículos y equipo táctico durante acciones realizadas en los municipios de Mazatlán y Rosario. De acuerdo con el comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar) y Ejército Mexicano participaron en las acciones.

Las autoridades informaron que en Mazatlán y Rosario fueron detenidas seis personas y aseguraron cuatro armas cortas, tres armas largas, 268 cartuchos, 11 cargadores y tres vehículos, uno de ellos con reporte de robo y otro equipado con un compartimento oculto. Las imágenes difundidas por las autoridades federales coinciden con los hechos registrados la tarde del miércoles en la colonia Hacienda de Urías, en Mazatlán, donde tres hombres fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano luego de una persecución.

Información recabada en el lugar indicaba que durante el despliegue fueron aseguradas armas de fuego y un vehículo Honda Accord en el que circulaban los tres hombres. Sin embargo, el comunicado del Gabinete de Seguridad no especificó si los tres detenidos en Hacienda de Urías forman parte del grupo de seis personas reportado oficialmente, ni detalló las circunstancias que derivaron en su detención.

En otra acción, realizada en la sindicatura de Villa Unión, específicamente en el poblado de Siqueiros, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron durante recorridos de seguridad 450 cartuchos, cinco cargadores, cuatro chalecos tácticos, cuatro placas balísticas y equipo táctico.