$!Detienen a siete civiles armados en Culiacán; cuatro son menores de edad

Siete civiles fueron detenidos en distintos operativos realizados al sur del municipio de Culiacán por autoridades de los tres niveles de gobierno, a quienes además se les aseguraron ocho armas de fuego, más de mil cartuchos útiles, equipo táctico y dos vehículos con reporte de robo.

De acuerdo con la información oficial, en las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado.

La primera intervención ocurrió en la comunidad de Altamira, sobre la brecha que conduce al poblado La Mora, donde fue interceptada una camioneta Nissan Frontier gris cuyos ocupantes portaban chalecos balísticos y armamento. En ese sitio fueron detenidos tres presuntos integrantes de un grupo armado, dos de ellos menores de edad.