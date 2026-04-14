$!Detienen a siete civiles armados en Culiacán; cuatro son menores de edad

Siete civiles fueron detenidos en distintos operativos realizados al sur del municipio de Culiacán por autoridades de los tres niveles de gobierno, a quienes además se les aseguraron ocho armas de fuego, más de mil cartuchos útiles, equipo táctico y dos vehículos con reporte de robo.
De acuerdo con la información oficial, en las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado.
La primera intervención ocurrió en la comunidad de Altamira, sobre la brecha que conduce al poblado La Mora, donde fue interceptada una camioneta Nissan Frontier gris cuyos ocupantes portaban chalecos balísticos y armamento. En ese sitio fueron detenidos tres presuntos integrantes de un grupo armado, dos de ellos menores de edad.
A los capturados se les aseguró un fusil AK-47, una carabina M4, un fusil FN15 y una ametralladora M249S, además de 21 cargadores, 730 cartuchos útiles, una cinta eslabonada con 100 municiones, tres chalecos balísticos con placas y la camioneta con reporte de robo.
Posteriormente, en el poblado La Mora, agentes estatales marcaron el alto a un vehículo sedán polarizado cuyo conductor intentó escapar. Tras darle alcance, fueron detenidos dos civiles y se aseguraron dos armas cortas, dos cargadores, 18 cartuchos y la unidad, la cual no contaba con reporte de robo.
En una tercera acción, policías detectaron una camioneta Mazda CX-30 blanca sin placas que circulaba hacia La Mora. El conductor aceleró al notar la presencia oficial y se inició una persecución que concluyó cuando perdió el control y terminó sobre una milpa.
Del vehículo descendieron dos hombres que intentaron huir, pero fueron interceptados. Ambos resultaron ser menores de edad. En esta acción se aseguraron dos fusiles calibre 5.56, diez cargadores, 300 cartuchos, dos chalecos balísticos con placas y la unidad, que tenía reporte de robo.
Los siete detenidos, así como el armamento, vehículos y demás indicios, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.