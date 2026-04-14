Detienen a “Tito”, presunto involucrado en desaparición de turistas del EdoMex en Mazatlán

CIUDAD DE MÉXICO. _ Fue detenido en Culiacán Iván Norberto “N”, alias “Tito”, identificado por autoridades de seguridad como presunto encargado de venta y distribución de narcóticos, así como involucrado en la desaparición de turistas del Estado de México en Mazatlán.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer el arresto de esta persona tras operativos federales en Culiacán.
Junto con él, fueron detenidos otro hombre y una mujer, de quienes no se brindó mayor información.
“Por estos hechos, por esta desaparición de cuatro personas provenientes del Estado de México, hasta el momento, se han detenido a 10 personas implicadas”, indicó García Harfuch.
Hasta el momento, dijo, continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero de cuatro hombres que fueron privados de su libertad el pasado 3 de febrero, cuando paseaban en vehículos tipo razer en el área de Cerritos, al norte del municipio.
En los mismos hechos, una mujer adulta y una menor de edad también fueron privadas de su libertad por un grupo armado, quienes las liberaron cerca de El Habal, también en Mazatlán.