Seguridad
|
Gabinete de Seguridad

Detienen a “Tito”, presunto involucrado en desaparición de turistas del EdoMex en Mazatlán

Hasta el momento han sido detenidos 10 presuntos implicados en este caso, sin que se tenga conocimiento del paradero de las víctimas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
14/04/2026 08:15
14/04/2026 08:15

CIUDAD DE MÉXICO. _ Fue detenido en Culiacán Iván Norberto “N”, alias “Tito”, identificado por autoridades de seguridad como presunto encargado de venta y distribución de narcóticos, así como involucrado en la desaparición de turistas del Estado de México en Mazatlán.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer el arresto de esta persona tras operativos federales en Culiacán.

Junto con él, fueron detenidos otro hombre y una mujer, de quienes no se brindó mayor información.

“Por estos hechos, por esta desaparición de cuatro personas provenientes del Estado de México, hasta el momento, se han detenido a 10 personas implicadas”, indicó García Harfuch.

Hasta el momento, dijo, continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero de cuatro hombres que fueron privados de su libertad el pasado 3 de febrero, cuando paseaban en vehículos tipo razer en el área de Cerritos, al norte del municipio.

En los mismos hechos, una mujer adulta y una menor de edad también fueron privadas de su libertad por un grupo armado, quienes las liberaron cerca de El Habal, también en Mazatlán.

Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube