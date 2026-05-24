Detienen a tres civiles armados con fusiles y ponchallantas en la Ruiz Cortines, en Culiacán

Tres civiles fueron detenidos por fuerzas federales y estatales en posesión de armas de fuego, cargadores, municiones y objetos conocidos como ponchallantas durante un operativo realizado en la colonia Ruiz Cortines, al poniente de Culiacán.

La acción fue encabezada por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con corporaciones que integran el Grupo Interinstitucional de seguridad.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido este sábado 24 de mayo, los hechos ocurrieron mientras personal militar realizaba recorridos terrestres de vigilancia en dicho sector de la ciudad.

Durante el operativo, los elementos observaron a tres hombres que descendían de un vehículo y detectaron que portaban armas de fuego, por lo que desplegaron un seguimiento en la zona.

Las autoridades lograron detener a los tres civiles y asegurar diverso armamento y equipo táctico.

Entre lo decomisado se encuentran dos fusiles tipo AK-47 calibre 7.62x39 milímetros, un arma tipo Draco del mismo calibre y una pistola calibre 9 milímetros.

Además, fueron asegurados 21 cargadores para armas largas, tres cargadores para arma corta, dos chalecos tácticos con placas balísticas y 76 objetos metálicos conocidos como ponchallantas.

También quedó asegurado el vehículo en el que presuntamente se desplazaban los detenidos.

Todo lo decomisado, así como los tres civiles capturados, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.