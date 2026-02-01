$!Detienen a tres civiles armados tras revisión en la colonia Hacienda del Valle, en Culiacán

Tres civiles con armas de fuego de uso militar, equipo táctico y un vehículo fue lo asegurado tras una revisión realizada en la colonia Hacienda del Valle, en Culiacán.

Según un comunicado oficial, fue a partir de una denuncia anónima sobre personas armadas lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Estatal Preventiva del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES).

Los uniformados localizaron a los civiles sospechosos cuando viajaban en un vehículo Mazda gris por las calles del sector, por lo que se les hizo el alto para revisarlos.