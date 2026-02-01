Seguridad
|
Operativo

Detienen a tres civiles armados tras revisión en la colonia Hacienda del Valle, en Culiacán

Luego de un reporte anónimo sobre personas armadas, elementos de la Policía Estatal Preventiva del GOES capturaron a tres masculinos que viajaban en un vehículo Mazda, donde les aseguraron armamento, equipo táctico y ponchallantas
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
01/02/2026 21:10
01/02/2026 21:10

Tres civiles con armas de fuego de uso militar, equipo táctico y un vehículo fue lo asegurado tras una revisión realizada en la colonia Hacienda del Valle, en Culiacán.

Según un comunicado oficial, fue a partir de una denuncia anónima sobre personas armadas lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Estatal Preventiva del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES).

Los uniformados localizaron a los civiles sospechosos cuando viajaban en un vehículo Mazda gris por las calles del sector, por lo que se les hizo el alto para revisarlos.

$!Detienen a tres civiles armados tras revisión en la colonia Hacienda del Valle, en Culiacán

En la unidad se les fueron asegurados dos fusiles tipo AK-47, un fusil tipo M4, 18 cargadores, 540 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos con dos placas balísticas cada uno y una cubeta con 74 ponchallantas.

Los indicios, el vehículo y los tres detenidos fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes conforme a la ley.

Las acciones de seguridad fueron realizadas por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del GOES de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

#Operativo
#Detenidos
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube