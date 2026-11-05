Seguridad
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Operativo conjunto

Detienen a tres civiles con armas y 900 cartuchos en La Petaca, Concordia

Entre los detenidos hay un menor; intentaron huir al detectar un operativo del GOES y el Ejército en La Petaca; fueron interceptados en una camioneta con armas y 920 cartuchos
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
05/11/2026 12:43
05/11/2026 12:43

CONCORDIA. _ Tres civiles, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos en posesión de armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles durante un operativo realizado por elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano en el poblado La Petaca, en el municipio de Concordia.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la detención fue realizada por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) y personal militar, quienes efectuaban recorridos de seguridad en esa comunidad.

Durante el patrullaje, los elementos observaron a varias personas que vestían ropa táctica y que, al notar la presencia de las autoridades, intentaron darse a la fuga.

Al aproximarse, los agentes ubicaron una camioneta Toyota RAV-4 y ordenaron a sus ocupantes descender de la unidad, debido a que en su interior observaron objetos presuntamente relacionados con actividades delictivas.

En la revisión aseguraron un fusil AK-47 calibre 7.62x39 milímetros, dos pistolas, una calibre .45 y otra .40, así como seis cargadores para fusil, uno calibre .45 y otro calibre 9 milímetros.

También localizaron 900 cartuchos útiles calibre 7.62x39 milímetros, siete calibre .45 y 13 calibre 9 milímetros, además de la camioneta Toyota RAV-4.

Los tres detenidos, incluido el menor de edad, junto con las armas, municiones y el vehículo asegurado, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se realicen las investigaciones correspondientes.

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