Detienen a tres civiles ligados al ataque contra elementos de la Guardia Nacional en Aguaruto

CULIACÁN. _ Tres presuntos integrantes de un grupo armado fueron detenidos tras un operativo desplegado en la sindicatura de Aguaruto luego del ataque armado en el que murió un elemento de la Guardia Nacional y otros tres civiles resultaron heridos la noche del miércoles 20 de mayo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que las capturas fueron realizadas por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con fuerzas federales y militares.

De acuerdo con la autoridad estatal, las detenciones derivaron del despliegue implementado tras la agresión a disparos registrada en un puesto de hamburguesas del sector Jardines de San Bartolomé, donde dos elementos de la Guardia Nacional que se encontraban en su día de descanso fueron atacados mientras cenaban.