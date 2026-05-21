Detienen a tres civiles ligados al ataque contra elementos de la Guardia Nacional en Aguaruto

CULIACÁN. _ Tres presuntos integrantes de un grupo armado fueron detenidos tras un operativo desplegado en la sindicatura de Aguaruto luego del ataque armado en el que murió un elemento de la Guardia Nacional y otros tres civiles resultaron heridos la noche del miércoles 20 de mayo.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que las capturas fueron realizadas por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con fuerzas federales y militares.
De acuerdo con la autoridad estatal, las detenciones derivaron del despliegue implementado tras la agresión a disparos registrada en un puesto de hamburguesas del sector Jardines de San Bartolomé, donde dos elementos de la Guardia Nacional que se encontraban en su día de descanso fueron atacados mientras cenaban.
En ese atentado también resultaron lesionados dos civiles y, horas más tarde, uno de los agentes federales murió mientras recibía atención médica debido a la gravedad de las heridas.
Como parte de las acciones de búsqueda, elementos estatales localizaron en las inmediaciones del poblado San Miguel tres vehículos sedán con características similares a las unidades presuntamente utilizadas durante el ataque.
Al percatarse de la presencia de las autoridades, los ocupantes intentaron escapar, lo que desató una persecución que culminó con el aseguramiento de uno de los vehículos y la captura de tres civiles.
Durante el operativo, las autoridades aseguraron tres fusiles tipo AK-47 calibre 7.62x39 milímetros, 21 cargadores abastecidos, 630 cartuchos útiles, tres chalecos porta placas con placas balísticas y un automóvil sedán que no contaba con reporte de robo.
Los detenidos, así como el armamento, municiones y equipo táctico, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones correspondientes.