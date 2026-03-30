Detienen a tres con 50 kilos de cristal en plaza comercial de la Gustavo A. Madero

CIUDAD DE MÉXICO. _ En un operativo coordinado entre fuerzas federales y capitalinas, tres personas presuntamente vinculadas a la organización delictiva “Cabrera Sarabia” fueron detenidas en la alcaldía Gustavo A. Madero, en posesión de 50 kilogramos de metanfetamina.

La detención ocurrió en las inmediaciones de un centro comercial de la colonia Guadalupe Tepeyac. Según el reporte del Gabinete de Seguridad, la captura es resultado de labores de inteligencia y mecanismos de colaboración internacional en los que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Sedena, Semar, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, en conjunto con la policía local.

Las investigaciones de campo previas permitieron identificar a los ahora detenidos como posibles integrantes de una red dedicada al trasiego de drogas sintéticas con operaciones en la Ciudad de México. Durante el despliegue especial, además de la sustancia ilícita, las autoridades aseguraron un vehículo relacionado con las actividades del grupo.