Detienen a tres con arsenal en campamento de San Ignacio Sinaloa

SAN IGNACIO. _ En un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales, elementos del Ejército Mexicano localizaron un campamento clandestino en el municipio de San Ignacio, derivando en la detención de tres civiles en posesión de armamento de alto poder.

El hallazgo ocurrió mientras el personal militar, en coordinación con la Guardia Nacional y corporaciones locales, realizaba reconocimientos terrestres en un camino que conecta las comunidades de Vado Hondo y El Sauz, cerca del poblado Santa Apolonia.

En el sitio, las autoridades observaron a tres personas que portaban armas largas, quienes fueron interceptadas de inmediato.

Al inspeccionar el área, los elementos de seguridad aseguraron un total de cuatro armas largas, 22 cargadores y mil 111 cartuchos útiles. Tanto las personas detenidas como el material bélico fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

En el despliegue participaron también efectivos de la Secretaría de Marina y la Policía Estatal Preventiva, bajo un esquema de colaboración institucional para tareas de seguridad en la región.