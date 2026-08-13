$!Detienen a tres con casi 3 mil dosis de metanfetamina en Real del Valle, Mazatlán

MAZATLÁN._ Tres personas, entre ellas una mujer, fueron detenidas en el fraccionamiento Real del Valle tras ser localizadas en posesión de casi tres mil dosis de metanfetamina, además de porciones de cocaína, marihuana, un arma de fuego y equipo de radiocomunicación.

El aseguramiento se concretó durante patrullajes de vigilancia desplegados por elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en dicho sector del puerto.