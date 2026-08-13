$!Detienen a tres con casi 3 mil dosis de metanfetamina en Real del Valle, Mazatlán

MAZATLÁN._ Tres personas, entre ellas una mujer, fueron detenidas en el fraccionamiento Real del Valle tras ser localizadas en posesión de casi tres mil dosis de metanfetamina, además de porciones de cocaína, marihuana, un arma de fuego y equipo de radiocomunicación.
El aseguramiento se concretó durante patrullajes de vigilancia desplegados por elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en dicho sector del puerto.
De acuerdo con datos difundidos por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a los civiles les incautaron un arma corta, un cargador, 15 cartuchos útiles, 2 mil 760 dosis de metanfetamina, 2 mil 145 de cocaína y 90 de marihuana.
Asimismo, las autoridades aseguraron cinco radios de comunicación, dos vehículos y dinero en efectivo.
Tanto los tres civiles arrestados como las sustancias y los objetos incautados fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente para que se determine su situación jurídica.