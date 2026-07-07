Detienen a tres en Mazatlán con armas largas; dos son menores de edad

MAZATLÁN. _ Tres hombres, entre ellos dos menores de edad, fueron detenidos en el puerto de Mazatlán durante un operativo conjunto realizado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).

Durante la intervención, las corporaciones federales aseguraron tres armas largas, diversos cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico.

El Gabinete de Seguridad Federal confirmó la captura y el decomiso, aunque las dependencias participantes omitieron detallar el punto exacto del municipio donde se llevó a cabo el despliegue.

Tanto las personas detenidas como el armamento y los objetos del delito quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.