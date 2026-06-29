$!Detienen a tres en Mocorito con armas de alto poder, más de 7 mil dosis de droga y un explosivo

MOCORITO. _ Elementos de la Guardia Nacional detuvieron a tres personas que viajaban a bordo de un vehículo en el municipio de Mocorito, donde además aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos útiles, miles de dosis de distintas drogas y un artefacto explosivo improvisado.
De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, durante el operativo fueron decomisadas 5 mil 65 dosis de metanfetamina, mil 362 dosis de cocaína, 800 dosis de marihuana, 10 tubos con marihuana, además de tres armas largas, cargadores y municiones.
Las autoridades federales no precisaron las circunstancias en que se realizó la detención, ni el sitio exacto donde ocurrió el operativo, limitándose a informar sobre el aseguramiento de los presuntos implicados y del material decomisado.
En las imágenes difundidas por el Gabinete de Seguridad se observa que los tres detenidos, de entre 30 y 40 años de edad aproximadamente, viajaban en una camioneta Toyota Tacoma de color verde y modelo reciente. También se aprecian teléfonos celulares, las armas aseguradas, municiones y dos gorras con insignias alusivas a un grupo delictivo.
Los tres detenidos, junto con el vehículo, las armas, la droga y el resto de los objetos asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.