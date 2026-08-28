$!Detienen a tres en Portomolino, en Mazatlán, tras reporte de detonaciones

MAZATLÁN._ Dos hombres y una mujer fueron detenidos tras el reporte de detonaciones de armas de fuego en el Fraccionamiento Portomolino, en Mazatlán; se les incautó un automóvil, armas, un explosivo y equipo táctico.

El operativo fue implementado por elementos del Ejército y de las Fuerzas Especiales de la Policía Estatal conocidos como GOES, esto tras el reporte de vecinos que alertaron sobre detonaciones de arma de fuego y personas armadas.