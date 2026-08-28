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Detienen a tres en Portomolino, en Mazatlán, tras reporte de detonaciones

Elementos del Ejército y del GOES de la Policía Estatal detienen con armas a tres ocupantes de un auto tras el reporte de detonaciones en el Fraccionamiento Portomolino de Mazatlán
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
28/08/2026 17:51
28/08/2026 17:51

MAZATLÁN._ Dos hombres y una mujer fueron detenidos tras el reporte de detonaciones de armas de fuego en el Fraccionamiento Portomolino, en Mazatlán; se les incautó un automóvil, armas, un explosivo y equipo táctico.

El operativo fue implementado por elementos del Ejército y de las Fuerzas Especiales de la Policía Estatal conocidos como GOES, esto tras el reporte de vecinos que alertaron sobre detonaciones de arma de fuego y personas armadas.

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Los efectivos implementaron un operativo en la Calle Mar Adriatico del mencionado sector y lograron la detención de dos hombres y una mujer que fueron abordados tras mostrar una actitud evasiva.

Por seguridad de los habitantes del sector, las calles aledañas fueron cerradas a la circulación, durante las labores de los peritos de la Fiscalía General del Estado.

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Loa detenidos fueron dos hombres de entre 20 y 30 años y una mujer de 27, según informes en el lugar; el automóvil Kia Optima de color negro fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República.

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