Detienen a tres hombres armados tras persecución en el Centro Sinaloa

CULIACÁN. _ Una persecución de la Policía Estatal Preventiva en la colonia Centro Sinaloa, cerca del Palacio de Gobierno, dejó como saldo a tres hombres armados detenidos este martes en Culiacán, además de un elemento de seguridad lesionado por una caída.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los oficiales realizaban patrullajes preventivos cuando detectaron a los sospechosos, quienes intentaron huir al notar la presencia de los uniformados.

Derivado de ello, cerca de las 21:00 horas de este 3 de febrero se reportaron disparos de arma de fuego y una persecución en el sector mencionado.

Uno de los sujetos fue alcanzado y detenido sobre la avenida de los Insurgentes, frente a la sede del Poder Ejecutivo, mientras que los otros dos fueron capturados tras el despliegue de un cerco de seguridad en la zona.

Durante el seguimiento, un elemento de la Policía Estatal sufrió lesiones menores debido a una caída, por lo que se le proporcionó atención médica oportuna, encontrándose fuera de peligro.