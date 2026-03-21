Detienen a tres hombres armados y con droga en Culiacán

Tres hombres armados y presuntamente dedicados a la venta de drogas fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán.

Los hechos derivaron tras una denuncia al 089, que ubicó a los sospechosos en el parque Los Ángeles Pomona, del citado sector.

Agentes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa atendieron el reporte y localizaron a los presuntos delincuentes.

Los tres civiles intentaron darse a la fuga, sin embargo, fueron alcanzados por la autoridad.

A los detenidos se les decomisó un fusil tipo AK-47, calibre 7.62 x 39 milímetros, una pistola cal. 9 milímetros, un cargador para arma larga, un cargador para arma corto, 30 cartuchos 7.62 x 39 milímetros, 15 cartuchos 9 milímetros, 300 sobres de plástico con polvo blanco similar al cristal, y 80 sobres de plástico con polvo blanco con presunta cocaína.

Los presuntos delincuentes y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, a fin de dar curso a lo que marca la ley.