Detienen a tres hombres con armamento de alto poder en El Ébano, Angostura

ANGOSTURA. _ Elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a tres civiles armados y aseguraron cuatro armas largas, más de 680 cartuchos útiles, cargadores, equipo táctico y una camioneta durante un operativo realizado en el poblado El Ébano, en el municipio de Angostura.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la acción se llevó a cabo durante recorridos de prevención y vigilancia, cuando los agentes detectaron a un hombre que portaba un arma larga en la vía pública.

Al notar la presencia policial, el individuo ingresó a un inmueble, por lo que los elementos le dieron seguimiento al encontrarse, presuntamente, en flagrancia de un delito. En el interior de la vivienda localizaron a otros dos hombres, quienes también estaban armados.

Tras inspeccionar el inmueble, los policías aseguraron tres fusiles AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros, una carabina M4 calibre 5.56 x 45 milímetros, 20 cargadores para AK-47, cuatro cargadores para M4, 600 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros y 80 cartuchos calibre 5.56 x 45 milímetros.

Además, fueron decomisados cinco chalecos tácticos con sus respectivas placas balísticas y una camioneta Jeep Wrangler color azul, sin placas de circulación.

Los tres detenidos, junto con el armamento, las municiones, el equipo táctico y el vehículo, fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, que será el encargado de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica de los implicados.