$!Detienen a tres hombres con armas y droga en Lomas del Sol VII, en Culiacán

CULIACÁN. _ Tres hombres, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) en la colonia Lomas del Sol VII, en Culiacán, donde les aseguraron tres armas de fuego, municiones y presunta cocaína.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la detención ocurrió luego de una denuncia anónima al número 089 que alertó sobre la presencia de civiles armados en un domicilio de ese sector.

La dependencia informó que, al acudir al lugar, los agentes observaron a una persona en la vivienda señalada. Al notar la presencia policial, esta intentó escapar junto con otros dos hombres, pero los elementos les dieron alcance.

“Al mantener acciones de seguridad, elementos del GOES fueron alertados sobre una denuncia anónima en la que se indicaba la presencia de civiles armados en un domicilio de la colonia Lomas del Sol VII, al acudir al sitio observaron a una persona en la vivienda señalada, quien, al percatarse de la presencia de la autoridad, intentó huir junto a otras dos personas, sin embargo, en una rápida acción del personal policial logró darles alcance”, señala el comunicado.