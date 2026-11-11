$!Detienen a tres hombres con armas y droga en Lomas del Sol VII, en Culiacán

CULIACÁN. _ Tres hombres, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) en la colonia Lomas del Sol VII, en Culiacán, donde les aseguraron tres armas de fuego, municiones y presunta cocaína.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la detención ocurrió luego de una denuncia anónima al número 089 que alertó sobre la presencia de civiles armados en un domicilio de ese sector.
La dependencia informó que, al acudir al lugar, los agentes observaron a una persona en la vivienda señalada. Al notar la presencia policial, esta intentó escapar junto con otros dos hombres, pero los elementos les dieron alcance.
“Al mantener acciones de seguridad, elementos del GOES fueron alertados sobre una denuncia anónima en la que se indicaba la presencia de civiles armados en un domicilio de la colonia Lomas del Sol VII, al acudir al sitio observaron a una persona en la vivienda señalada, quien, al percatarse de la presencia de la autoridad, intentó huir junto a otras dos personas, sin embargo, en una rápida acción del personal policial logró darles alcance”, señala el comunicado.
Durante la revisión, los policías aseguraron un fusil AK-47 calibre 7.62x39 milímetros, una pistola calibre .45 y otra calibre .22, además de siete cargadores de diferentes calibres y 209 cartuchos.
También decomisaron 165 dosis de presunta cocaína, con un peso aproximado de 88 gramos, una motocicleta y un radio de comunicación.
Los tres detenidos, junto con las armas, la droga y los demás objetos asegurados, quedaron a disposición de la autoridad competente, que realizará las investigaciones correspondientes.
La SSPE exhorta a la ciudadanía a utilizar el 9-1-1 para cualquier emergencia y el 089 para realizar denuncias anónimas.