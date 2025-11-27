$!Detienen a tres hombres con fusiles de asalto en quipo táctico en Valle Alto, Culiacán

Tres hombres fueron arrestados en el fraccionamiento Valle Alto de Culiacán, luego de ser sorprendidos en posesión de tres fusiles de asalto, cientos de cartuchos y equipo táctico.

La detención fue realizada por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, quienes realizaban un patrullaje conjunto en el sector norte de la ciudad.

Los hechos se registraron la noche del miércoles cuando las fuerzas de seguridad observaron un vehículo del cual descendió uno de los hombres, quien portaba un arma larga e intentó huir al notar la presencia policial. El civil fue detenido de inmediato.