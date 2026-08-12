$!Detienen a tres hombres con siete armas largas y equipo táctico en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Tres civiles en posesión de armas largas, cartuchos y equipo táctico fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano durante recorridos de seguridad en el municipio de Mazatlán.

La detención fue informada mediante un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el que no se precisó la comunidad donde ocurrió el operativo ni las circunstancias que derivaron en el arresto.

De acuerdo con el reporte oficial, los elementos castrenses detuvieron a las tres personas y les aseguraron siete armas largas, cargadores, cartuchos y seis chalecos tácticos.