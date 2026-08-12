$!Detienen a tres hombres con siete armas largas y equipo táctico en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Tres civiles en posesión de armas largas, cartuchos y equipo táctico fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano durante recorridos de seguridad en el municipio de Mazatlán.
La detención fue informada mediante un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el que no se precisó la comunidad donde ocurrió el operativo ni las circunstancias que derivaron en el arresto.
De acuerdo con el reporte oficial, los elementos castrenses detuvieron a las tres personas y les aseguraron siete armas largas, cargadores, cartuchos y seis chalecos tácticos.
Las imágenes difundidas por las autoridades federales muestran que las detenciones ocurrieron en circunstancias distintas, aparentemente en una comunidad rural de Mazatlán. En una de las fotografías se observa a dos hombres bajo resguardo de militares, junto a las armas y equipo asegurados, además de una camioneta pick up roja.
En otra imagen aparece un hombre vestido con pantalón tipo camuflaje militar, quien se encuentra junto a cuatro armas largas, cargadores y cuatro chalecos tácticos, también bajo custodia de elementos del Ejército.
Las tres personas detenidas, así como las armas, cartuchos, cargadores, equipo táctico y el vehículo asegurado, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.