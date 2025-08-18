Detienen a tres hombres en Culiacán por robo y posesión de droga en Colinas del Bosque

CULIACÁN. _ Tres hombres de 31, 39 y 43 años fueron detenidos en el fraccionamiento Colinas del Bosque, al sur de Culiacán, por su presunta participación en un robo y posesión de sustancias con características de droga.

La detención fue resultado de un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) y autoridades federales, quienes sorprendieron a los individuos cuando intentaban cargar una estructura metálica tipo caseta en una camioneta gris, dentro de un predio.

Durante la revisión, los agentes localizaron entre sus pertenencias tres envoltorios que contenían una sustancia granulada de color blanco, con características similares a la droga conocida como cristal.

Los detenidos y las evidencias fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, por los delitos de robo y contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo.