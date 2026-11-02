Detienen a tres hombres por agredir a agentes de Tránsito en panteón de Navolato durante Día de Muertos

Tres hombres fueron detenidos por autoridades durante este Día de Muertos, luego de presuntamente agredir a oficiales de Tránsito Municipal que se encontraban en el Panteón Municipal de Navolato.

Los primeros reportes, emitidos aproximadamente a las 16:00 horas, alertaron sobre supuestos disparos de arma de fuego contra una persona adentro del cementerio.

Minutos después, se dio a conocer que los sujetos habrían golpeado a los uniformados, y estos dispararon al aire para dispersar a los hombres.

Al lugar llegaron refuerzos de distintas corporaciones de seguridad, y neutralizaron la situación para después subir a los señalados a una patrulla.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un comunicado para aclarar lo ocurrido en el cementerio, ni se ha informado sobre personas lesionadas físicamente o el estado de los agentes.