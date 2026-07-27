Detienen a tres hombres tras persecución en Los Mochis; les aseguran un arma de fuego

AHOME. _ Tres hombres fueron detenidos durante la madrugada de este lunes 27 de julio por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, luego de una persecución que concluyó en el fraccionamiento Santa Teresa, en Los Mochis, donde les aseguraron un arma de fuego corta.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron mientras agentes municipales realizaban recorridos de vigilancia y prevención en el sector sur poniente de la ciudad. Al llegar al cruce de las calles Canuto Ibarra y Pedro Anaya, detectaron un automóvil Honda Civic blanco que circulaba a exceso de velocidad, poniendo en riesgo a otros usuarios de la vía.

Los policías marcaron el alto al conductor; sin embargo, este desobedeció la indicación y aceleró la marcha, lo que dio inicio a una persecución por diversas calles del sector.

La movilización concluyó en el fraccionamiento Santa Teresa, donde los agentes lograron interceptar el vehículo y controlar la situación. Posteriormente, solicitaron a los tres ocupantes descender de la unidad para realizar una inspección.

Durante la revisión del automóvil, los elementos localizaron debajo del asiento del copiloto un arma de fuego tipo escuadra calibre .38 con un cargador desabastecido.

Al ser cuestionados, los detenidos no pudieron acreditar la legal portación del arma ni presentar el permiso correspondiente expedido por la autoridad competente, por lo que fueron arrestados y se les informaron sus derechos conforme al debido proceso.

Los tres hombres, el arma asegurada y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.