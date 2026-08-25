$!Detienen a tres hombres tras reporte de personas armadas en la avenida Ejército Mexicano en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) detuvieron a tres hombres en Mazatlán con tres fusiles AK-47, 17 cargadores y 510 cartuchos, tras un reporte ciudadano recibido en la avenida Ejército Mexicano, fortaleciendo la seguridad pública.

De acuerdo con la relatoría de los hechos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los elementos del Grupo de Operaciones Especiales realizaban recorridos de vigilancia preventiva por diferentes sectores de la ciudad de Mazatlán.

Fue mientras circulaban por la avenida Ejército Mexicano cuando recibieron un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de individuos presuntamente armados en la zona.

En respuesta a la alerta, los agentes se trasladaron al punto señalado. Una vez en el sitio, localizaron a tres personas del sexo masculino, a quienes, conforme a los protocolos de actuación establecidos, se les solicitó una revisión preventiva de sus pertenencias y personas.

Como resultado de esta intervención, los elementos del GOES aseguraron tres fusiles tipo AK-47, junto con 17 cargadores para arma larga y un total de 510 cartuchos útiles calibre 7.62 mm.