$!Detienen a tres hombres y desmantelan centro de monitoreo clandestino en Culiacán

CULIACÁN._ Autoridades federales y estatales desmantelaron un centro de monitoreo clandestino en Culiacán y detuvieron a tres presuntos integrantes de una célula delictiva, además de asegurar armas de fuego, un vehículo y un inmueble.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la acción se derivó de una denuncia anónima al 089 sobre hombres armados en el fraccionamiento Valle Alto. En el lugar, personal de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal detectó a un civil que intentó huir e ingresar a una vivienda; tras el seguimiento, fueron detenidas tres personas.

En la detención se aseguraron un fusil AM15 calibre .223, dos fusiles AK-47, tres armas cortas, cargadores, municiones de distintos calibres y dosis de marihuana. Con una orden de cateo ejecutada por la FGR, el inmueble fue inspeccionado y se halló un centro de monitoreo conectado a una red de videocámaras irregulares instaladas en diferentes puntos de la ciudad.