Detienen a tres hombres y una mujer en Concordia, les aseguran armas y drogas

CONCORDIA. _ Cuatro civiles, entre ellos una mujer, fueron detenidos en Concordia por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) y el Ejército Mexicano, quienes les aseguraron tres fusiles, una pistola, cargadores y 200 dosis de metanfetamina durante un operativo reciente en el municipio.

La detención se produjo durante acciones de seguridad en Concordia, donde las autoridades observaron a personas armadas, lo que motivó un despliegue y posterior inspección. Además de las armas y la metanfetamina, también se aseguraron dos motocicletas, una de ellas sin placas de circulación.

Las autoridades informaron que la acción se desencadenó cuando los elementos estatales y federales detectaron a un grupo de individuos armados en la zona, lo que llevó a la implementación del operativo de seguridad.

Entre los objetos asegurados se contabilizaron tres fusiles calibre 7.62x39 milímetros, una pistola calibre .45, 18 cargadores para fusil, un cargador para la pistola y 200 dosis de presunta metanfetamina, con un peso aproximado de 58 gramos.

Se indicó que las cuatro personas detenidas, así como el armamento, la droga y las motocicletas, fueron puestas a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones y definir su situación legal.