Detienen a tres jóvenes con armas y granada en el fraccionamiento Villa Barcelona, Culiacán

CULIACÁN. _ Tres jóvenes de entre 18 y 20 años de edad fueron aprehendidos por efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva durante un despliegue en el fraccionamiento Villa Barcelona, en el sector norte de Culiacán.

En las acciones, las fuerzas de seguridad decomisaron tres armas largas, una granada de mano, 15 cargadores, 450 cartuchos, tres chalecos tácticos y seis placas balísticas, además de una camioneta blanca de redilas.

La captura y el aseguramiento del equipo fueron anunciados mediante un boletín conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. No obstante, las autoridades federales evitaron precisar las circunstancias del operativo o la causa que originó la intervención de los uniformados en el área residencial.

El comunicado tampoco especificó si la camioneta incautada contaba con reporte de robo activo. Tanto las tres personas detenidas como los pertrechos y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación.