Detienen a tres jóvenes con machete en Los Mochis; circulaban sin placas y a exceso de velocidad

AHOME. _ Tres jóvenes fueron puestos a disposición de las autoridades luego de ser interceptados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome en calles de la colonia Benito Juárez, en Los Mochis, por presuntas faltas al Bando de Policía y Gobierno, así como por la portación injustificada de un arma blanca.

La detención se registró este miércoles 17 de junio durante un operativo de prevención y vigilancia desplegado por la corporación municipal en dicho sector.

De acuerdo con el informe oficial, los agentes detectaron una motocicleta que circulaba a exceso de velocidad y en la que viajaban tres personas sin casco de seguridad. Además, la unidad no portaba placas de circulación visibles, por lo que los policías le marcaron el alto para realizar una inspección.

Tras entrevistarse con los ocupantes, los elementos solicitaron autorización para efectuar una revisión preventiva, durante la cual localizaron un machete entre las pertenencias de los tripulantes.

Asimismo, al requerir la documentación correspondiente del vehículo, el conductor manifestó no contar con los papeles que acreditaran la legal circulación de la motocicleta.

Ante las presuntas infracciones cometidas y la portación del arma blanca en la vía pública, los tres involucrados, entre ellos un menor de edad, fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública para ser puestos a disposición de la autoridad competente.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome precisó que el procedimiento se realizó con apego al respeto de los derechos humanos y bajo el principio de presunción de inocencia.