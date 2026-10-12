Detienen a tres motociclistas armados tras persecución en colonia Pueblo Nuevo, en Escuinapa

Tres sujetos armados fueron detenidos por elementos policiales y del Ejército Mexicano, tras una persecución registrada en la colonia Pueblo Nuevo, del municipio de Escuinapa.

Los hechos derivaron de patrullajes de agentes de seguridad, que ubicaron a los ocupantes de dos motocicletas y los persiguieron, al notar que estos huían de la autoridad.

Una vez alcanzados, fueron revisadas sus pertenencias y se encontró que uno de los vehículos tenía reporte de robo; asimismo, incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros, dos cargadores para esta arma y 18 cartuchos en total.

Los tres detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.