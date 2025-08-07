$!Detienen a tres mujeres armadas con fusiles AK-47 en Culiacán

CULIACÁN._ Tres mujeres en posesión de armas de fuego fueron detenidas por elementos del Ejército Mexicano en el sector Barrancos, en Culiacán. Los efectivos también les aseguraron un vehículo, cartuchos y teléfonos.
Según informes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el personal militar se encontraba realizando trabajos de reconocimiento terrestre y de prevención en el sector cuando detuvo un vehículo del cual descendieron las tres mujeres.
Los efectivos inspeccionaron la unidad y dentro localizaron dos fusiles tipo AK-47, además de 12 cargadores, 350 cartuchos, tres bolsos de mano, tres monederos y cinco teléfonos celulares.
Derivado de este hallazgo, las mujeres, al igual que todos los indicios del delito, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para que se deslinden responsabilidades.
Las labores de aseguramiento fueron realizadas por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.