$!Detienen a tres mujeres armadas con fusiles AK-47 en Culiacán

CULIACÁN._ Tres mujeres en posesión de armas de fuego fueron detenidas por elementos del Ejército Mexicano en el sector Barrancos, en Culiacán. Los efectivos también les aseguraron un vehículo, cartuchos y teléfonos.

Según informes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el personal militar se encontraba realizando trabajos de reconocimiento terrestre y de prevención en el sector cuando detuvo un vehículo del cual descendieron las tres mujeres.

Los efectivos inspeccionaron la unidad y dentro localizaron dos fusiles tipo AK-47, además de 12 cargadores, 350 cartuchos, tres bolsos de mano, tres monederos y cinco teléfonos celulares.