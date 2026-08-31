Detienen a tres personas con armas y dosis de droga en un hostal de Concordia

CONCORDIA._ Tres personas, dos hombres y una mujer, fueron detenidas por efectivos el Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano en la cabecera municipal de Concordia, luego de ser denunciadas de forma anónima por la presencia de gente armada en un inmueble.

El despliegue operativo de las autoridades se derivó de un reporte realizado al número 089, en el que se alertó sobre actividad sospechosa dentro de un establecimiento utilizado como hostal. Al acudir al sitio, los agentes de seguridad confirmaron la presencia de los sospechosos.

Durante la intervención en el sitio, el personal preventivo y militar aseguró dos fusiles calibre 7.62x39 mm y un arma corta calibre 9 mm, además de 14 cargadores, 300 cartuchos útiles para arma larga y 160 cartuchos para arma corta.

En el lugar también se decomisó una camioneta y 500 dosis de presunta metanfetamina, con un peso aproximado de 126.5 gramos. Tanto las personas arrestadas como el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Culiacán para la integración de las investigaciones correspondientes.