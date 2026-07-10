Detienen a tres personas por delincuencia organizada en Mazatlán y Escuinapa

MAZATLÁN. _ Fuerzas federales y ministeriales detuvieron en Mazatlán y Escuinapa a tres personas, dos mujeres y un hombre, por su presunta participación en delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Las dependencias involucradas no desglosaron los detalles sobre la forma en que se desarrollaron las detenciones, ni los puntos específicos del territorio de ambos municipios donde se ubicó a los ahora imputados.

Hasta el momento, las identidades de los tres civiles bajo custodia se mantienen en reserva por parte del Ministerio Público de la Federación, mientras que las tres personas detenidas fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para que se determine su situación jurídica.