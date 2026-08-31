$!Detienen a tres personas y aseguran armamento y drogas en operativos conjuntos en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Tres civiles, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos durante un operativo preventivo en Mazatlán, donde las fuerzas de seguridad confiscaron diverso armamento y sustancias ilícitas. La primera intervención ocurrió en la colonia Torremolinos, cuando elementos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva interceptaron a las personas. A los detenidos se les aseguró un arma larga, 13 cargadores, 90 cartuchos, un chaleco táctico y un vehículo.

Las autoridades federales informaron sobre el suceso, pero no precisaron los detalles que originaron la detención ni confirmaron si el automóvil cuenta con reporte de robo. En una segunda acción implementada en la colonia Palmas del Sol, agentes militares localizaron un automóvil abandonado que contaba con reporte de robo.