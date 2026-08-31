$!Detienen a tres personas y aseguran armamento y drogas en operativos conjuntos en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Tres civiles, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos durante un operativo preventivo en Mazatlán, donde las fuerzas de seguridad confiscaron diverso armamento y sustancias ilícitas.
La primera intervención ocurrió en la colonia Torremolinos, cuando elementos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva interceptaron a las personas. A los detenidos se les aseguró un arma larga, 13 cargadores, 90 cartuchos, un chaleco táctico y un vehículo.
Las autoridades federales informaron sobre el suceso, pero no precisaron los detalles que originaron la detención ni confirmaron si el automóvil cuenta con reporte de robo.
En una segunda acción implementada en la colonia Palmas del Sol, agentes militares localizaron un automóvil abandonado que contaba con reporte de robo.
Dentro de esta unidad las autoridades confiscaron dos armas largas, siete cargadores, 590 cartuchos, cinco chalecos tácticos y 10 placas balísticas.
En el mismo vehículo se encontraron ocho kilos de cocaína y 189 dosis de marihuana.
Las personas detenidas, el material bélico, los vehículos y las sustancias prohibidas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar los procesos legales pertinentes.