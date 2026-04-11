$!Detienen a tres personas y decomisan una camioneta robada tras persecución de Policía Estatal en Culiacán

De acuerdo con el comunicado de la dependencia, los oficiales se encontraban sobre el bulevar Einstein del sector La Conquista, cuando le marcaron el alto a una camioneta cuyas características coincidían con una robada recientemente.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), confirmó que como saldo de la persecución de la Policía Estatal este viernes en Culiacán, fueron detenidas tres personas, una de ellas una mujer menor de edad y otro civil que terminó herido.

Acto seguido, los tripulantes del vehículo aceleraron la marcha, lo que derivó en la persecución registrada, en la que hubo intercambio de disparos entre civiles y autoridades.

De los tres detenidos, un varón resultó lesionado y otra fue una mujer menor de edad.

Además, decomisaron un arma larga tipo AK-47 calibre 7.62x39 milímetros, un cargador de disco abastecido para calibre 7.62x39 milímetros, 49 cartuchos calibre 7.62x39 milímetros, un arma corta calibre 9 milímetros, un cargador para arma corta, 13 cartuchos calibre 9 milímetros, y una camioneta Mitsubishi Outlander color gris, de modelo reciente, con reporte de robo.

Tanto los detenidos como el resto de los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes. Cabe destacar que el lesionado fue trasladado a un hospital a recibir atención médica.