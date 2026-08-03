Detienen a tres por muerte de interno en centro de rehabilitación de Los Mochis

AHOME. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó tres órdenes de aprehensión contra Donato “N”, de 25 años; Manuel “N”, de 22; e Iván “N”, de 33, por su presunta responsabilidad en el homicidio de un interno de un centro de rehabilitación ubicado al surponiente de Los Mochis, municipio de Ahome.
De acuerdo con la información oficial, elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), en coordinación con la Policía de Investigación (PDI) de la Zona Norte, los tres hombres son investigados por el delito de homicidio calificado cometido con ventaja y producido por asfixia.
Las capturas se realizaron durante la tarde del domingo 2 de agosto. Según las investigaciones, los hechos ocurrieron el 28 de julio de 2026 al interior de un centro de rehabilitación de Los Mochis, donde los tres imputados, quienes desempeñaban distintas funciones dentro del establecimiento, presuntamente participaron en el sometimiento de otro interno, quien posteriormente fue encontrado sin vida.
Las indagatorias establecen que la víctima falleció a consecuencia de asfixia, por lo que el Ministerio Público integró la carpeta de investigación y solicitó las órdenes de aprehensión que finalmente fueron ejecutadas por agentes investigadores.
Los hechos
Fue el miércoles 29 de julio, alrededor de las 07:00 horas, cuando trabajadores del centro de rehabilitación, ubicado en el fraccionamiento Ampliación San Fernando, solicitaron apoyo al 911 tras encontrar inconsciente a Efraín “N”, de 41 años, originario de la sindicatura de San Blas, municipio de El Fuerte, quien permanecía internado en el lugar.
En un primer momento trascendió que las lesiones que presentaba la víctima habrían sido consecuencia de una caída o de golpes accidentales; sin embargo, esa versión fue descartada por los peritajes realizados durante la investigación.
De acuerdo con información obtenida de manera extraoficial, la necropsia de ley determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica, por lo que la Fiscalía reclasificó el caso e inició formalmente una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.
Las investigaciones de la Policía de Investigación establecen que Efraín “N” tenía poco tiempo de haber ingresado al centro para recibir tratamiento por problemas de adicción.
Con los indicios recabados durante el procesamiento de la escena por personal de la Dirección General de Servicios Periciales y las diligencias ministeriales, el Ministerio Público obtuvo los elementos suficientes para solicitar y ejecutar las órdenes de aprehensión contra los tres presuntos implicados.
Se prevé que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia inicial en la Sede de Justicia Penal, donde la Fiscalía formulará la imputación, expondrá el grado de participación de cada uno de los detenidos y solicitará al juez la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en atención a la gravedad del delito.