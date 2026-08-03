Detienen a tres por muerte de interno en centro de rehabilitación de Los Mochis

AHOME. _ La Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó tres órdenes de aprehensión contra Donato “N”, de 25 años; Manuel “N”, de 22; e Iván “N”, de 33, por su presunta responsabilidad en el homicidio de un interno de un centro de rehabilitación ubicado al surponiente de Los Mochis, municipio de Ahome.

De acuerdo con la información oficial, elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), en coordinación con la Policía de Investigación (PDI) de la Zona Norte, los tres hombres son investigados por el delito de homicidio calificado cometido con ventaja y producido por asfixia.

Las capturas se realizaron durante la tarde del domingo 2 de agosto. Según las investigaciones, los hechos ocurrieron el 28 de julio de 2026 al interior de un centro de rehabilitación de Los Mochis, donde los tres imputados, quienes desempeñaban distintas funciones dentro del establecimiento, presuntamente participaron en el sometimiento de otro interno, quien posteriormente fue encontrado sin vida.

Las indagatorias establecen que la víctima falleció a consecuencia de asfixia, por lo que el Ministerio Público integró la carpeta de investigación y solicitó las órdenes de aprehensión que finalmente fueron ejecutadas por agentes investigadores.