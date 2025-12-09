$!Detienen a tres presuntos implicados en enfrentamiento del sector Santa Fe en Culiacán

Tres hombres presuntamente vinculados con un enfrentamiento registrado este martes en el sector Santa Fe fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

La corporación informó que, tras los reportes emitidos al C4i, se desplegó un operativo interinstitucional para atender el hecho ocurrido en el sector norte.

Durante las labores de búsqueda, personal del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) localizó en el fraccionamiento Málaga Residencial a tres civiles armados presuntamente involucrados en el enfrentamiento, asegurándoles cinco armas y un vehículo.