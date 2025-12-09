$!Detienen a tres presuntos implicados en enfrentamiento del sector Santa Fe en Culiacán

Tres hombres presuntamente vinculados con un enfrentamiento registrado este martes en el sector Santa Fe fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
La corporación informó que, tras los reportes emitidos al C4i, se desplegó un operativo interinstitucional para atender el hecho ocurrido en el sector norte.
Durante las labores de búsqueda, personal del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) localizó en el fraccionamiento Málaga Residencial a tres civiles armados presuntamente involucrados en el enfrentamiento, asegurándoles cinco armas y un vehículo.
Además, se reportó el ingreso a un hospital de cuatro hombres heridos de bala, de los cuales uno murió mientras recibía atención médica. En las inmediaciones del lugar, las fuerzas de seguridad aseguraron el vehículo en el que llegaron los lesionados y tres armas largas; la unidad contaba con reporte de despojo en el sector Santa Fe.