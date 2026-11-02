$!Detienen a tres presuntos responsables de disparar contra militares en la Feria Ganadera de Culiacán

Tres personas, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos por elementos del Grupo Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva (PEP), como sospechosos de disparar contra elementos militares este lunes, en la Feria Ganadera de Culiacán.
La presunta agresión ocurrió la mañana de este lunes 2 de noviembre, contra efectivos que resguardaban las instalaciones pecuarias, mismas que resultaron con daños en su fachada.
Después de atender el reporte de los disparos, el GOES dio seguimiento “con el uso de tecnologías”, y ubicaron a los probables responsables en el sector Barrancos.
Sobre la calle Rosendo Rodríguez, los oficiales observaron dos vehículos cuyas características coincidían con las de las unidades involucradas, y al acercarse detuvieron a los tres sujetos, quienes trataron de huir.
Al arrestarlos, decomisaron dos fusiles AK-47 calibre 7.62x39 milímetros, un fusil M15 calibre 5.56x45 milímetros, dos pistolas calibre 9 milímetros, 18 cargadores para arma larga, seis cargadores para arma corta, 581 cartuchos para arma larga y 60 cartuchos para arma corta.
Asimismo, incautaron 100 dosis de presunta metanfetamina, con un peso aproximado de 114.8 gramos; 120 dosis de presunta cocaína, con un peso aproximado de 60.6 gramos; 21 pastillas de presunto fentanilo.
Por último, aseguraron una motocicleta marca Italika DM300, con reporte de robo, y un Volkswagen Jetta.
Los detenidos e indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y diligencias correspondientes.