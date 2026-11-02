$!Detienen a tres presuntos responsables de disparar contra militares en la Feria Ganadera de Culiacán

Tres personas, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos por elementos del Grupo Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva (PEP), como sospechosos de disparar contra elementos militares este lunes, en la Feria Ganadera de Culiacán.

La presunta agresión ocurrió la mañana de este lunes 2 de noviembre, contra efectivos que resguardaban las instalaciones pecuarias, mismas que resultaron con daños en su fachada.

Después de atender el reporte de los disparos, el GOES dio seguimiento “con el uso de tecnologías”, y ubicaron a los probables responsables en el sector Barrancos.

Sobre la calle Rosendo Rodríguez, los oficiales observaron dos vehículos cuyas características coincidían con las de las unidades involucradas, y al acercarse detuvieron a los tres sujetos, quienes trataron de huir.